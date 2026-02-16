Nino Di Matteo replica a Nordio | La riforma costituzionale aggrava la degenerazione del Csm
Nino Di Matteo ha risposto a Nordio, accusando il ministro di aver peggiorato la crisi del Csm con la sua proposta di riforma costituzionale. Di Matteo sostiene che questa modifica rischia di accentuare i problemi di corruzione e di ingerenza politica all’interno del Consiglio superiore della magistratura. La sua denuncia arriva mentre il dibattito sul referendum si intensifica, con molte voci che criticano le parole del ministro.
È stato tirato in ballo nel dibattito sul referendum dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha alzato il livello dell’offensiva paragonando il Consiglio superiore della magistratura a “un sistema para-mafioso “. Il magistrato Nino Di Matteo, però, non ci sta a essere chiamato in causa dal ministro: “A coloro i quali, in queste ore, cercano di strumentalizzare il mio pensiero, voglio precisare che, proprio perché ho sempre contrastato la degenerazione del sistema di autogoverno per le improprie ingerenze di correnti e cordate, oggi ho le mani ancora più libere nel denunciare che questa riforma costituzionale, invece di risolvere il problema, finisce per aggravarlo, accentuando il rischio di un, sempre più stringente, controllo politico sul Csm e sull’intera magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il primo a parlare di “sistema para-mafioso” al Csm fu Nino Di Matteo. Nordio schiva gli attacchi
Nino Di Matteo ha chiamato “sistema para-mafioso” il meccanismo che, secondo lui, favorisce infiltrazioni criminali nelle istituzioni, e questa affermazione ha suscitato molte polemiche al Csm.
