Referendum giustizia Di Matteo a Nordio | La riforma aggrava la degenerazione del sistema

Nino Di Matteo critica duramente Nordio, accusando la riforma della Giustizia di peggiorare i problemi del sistema giudiziario. La sua opinione deriva da quanto ha dichiarato pubblicamente, ma ora si trova al centro di un acceso dibattito politico. Di Matteo ha specificato che le modifiche proposte rischiano di rendere ancora più difficile la lotta contro la criminalità organizzata, senza offrire soluzioni reali.

(Adnkronos) – Non ci sta il magistrato antimafia Nino Di Matteo a vedere utilizzate le sue parole come argomento a favore del 'sì' al referendum sulla riforma della Giustizia. "A coloro i quali, in queste ore, cercano di strumentalizzare il mio pensiero, voglio precisare che, proprio perché ho sempre contrastato la degenerazione del sistema di autogoverno per le improprie ingerenze di correnti e cordate, oggi ho le mani ancora più libere nel denunciare che questa riforma costituzionale, invece di risolvere il problema, finisce per aggravarlo, accentuando il rischio di un, sempre più stringente, controllo politico sul Csm e sull’intera magistratura con grave rischio per la tutela delle garanzie e dei diritti di ogni cittadino", afferma rispondendo al ministro della Giustizia Carlo Nordio che aveva detto di aver citato proprio le parole di Di Matteo parlando di "metodo e mentalità mafiosa" all'interno del Csm.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nino Di Matteo ha risposto a Nordio, accusando il ministro di aver peggiorato la crisi del Csm con la sua proposta di riforma costituzionale.

Il ministro Nordio ha dichiarato che il sorteggio nel referendum sulla giustizia cambierà il funzionamento del Csm, perché eliminerà le influenze delle correnti che, secondo lui, favoriscono pratiche vicine alla criminalità organizzata.

Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.