Riforma giustizia | il Sì per un sistema equo e trasparente

Il 13 marzo si è tenuto a Bagno di Romagna un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. Durante l'evento sono stati discussi aspetti legati alle modifiche legislative proposte e alle possibili implicazioni per il sistema giudiziario italiano. Nessuna decisione è stata presa in quell'occasione, ma si sono approfonditi vari punti della riforma.

Il 13 marzo si è svolto a Bagno di Romagna un incontro pubblico sul referendum per la riforma della giustizia. L’evento, tenutosi al Palazzo del Capitano, ha riunito cittadini e relatori esperti per chiarire le implicazioni del voto previsto per il 22 e 23 marzo. La voce dei relatori e l’impatto sul territorio. Andrea Imperato e Maria Gabriella Di Pentima hanno guidato la discussione come rappresentanti del Comitato Sì Riforma Forlì Cesena. Gian Maria Pietrogrande, già presidente del Tribunale del Riesame di Venezia, ha portato una prospettiva tecnica sulla necessità di cambiare le dinamiche attuali. La deputata Alice Buonguerrieri ha sottolineato come i cittadini siano consapevoli dell’importanza storica di questa consultazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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