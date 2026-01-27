Riforma della Giustizia l’avvocato Rosario Capasso in campo | Votare Sì per un processo realmente equo
La riforma della giustizia rappresenta un tema importante di confronto pubblico. L’avvocato Rosario Capasso, con la sua esperienza nel settore forense e nelle istituzioni, sostiene il voto favorevole al Sì. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulla necessità di un processo più equo e trasparente, contribuendo a chiarire i punti chiave di questa importante riforma.
Il dibattito sulla riforma della giustizia si arricchisce di un contributo autorevole. L’avvocato Rosario Capasso, figura nota non solo nel panorama forense ma anche per il suo lungo impegno nelle istituzioni come già consigliere comunale e provinciale, prende una posizione netta a favore del Sì.🔗 Leggi su Casertanews.it
