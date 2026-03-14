Riforma giustizia | il confronto diretto tra cittadini

Nel territorio di Rocca San Casciano, presso l’ex Colonia Fluviale, si è svolto un incontro pubblico tra cittadini e amministratori dedicato alla riforma della giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno espresso le proprie opinioni sul tema, creando un confronto diretto tra chi vive il sistema giudiziario e chi ne ha responsabilità. L’incontro si è concentrato sul dibattito aperto e sulle questioni sollevate dai presenti.

Nel cuore dell’entroterra forlivese, presso l’ex Colonia Fluviale di Rocca San Casciano, si è tenuto un incontro pubblico che ha messo a confronto cittadini e amministratori sul delicato tema della riforma della giustizia. L’iniziativa, promossa dal Comitato Sì Riforma di Forlì-Cesena, ha la partecipazione attiva di figure chiave come l’avvocato Jonathan Baratella, il consigliere regionale Luca Pestelli e la deputata Rosaria Tassinari, con Quinto Cappelli nel ruolo di moderatore. La serata non è stata una semplice presentazione tecnica, ma un vero momento di ascolto diretto tra le istituzioni e le comunità locali. L’obiettivo era chiarire i contenuti della proposta legislativa e valutarne l’impatto reale sulla vita quotidiana degli emiliani e romagnoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma giustizia: il confronto diretto tra cittadini Articoli correlati Leggi anche: "Sì Riforma", tappa nell'entroterra forlivese: cittadini e amministratori a confronto sulla giustizia Leggi anche: Separazione delle carriere, a Caserta il confronto tra magistrati, avvocati e parlamentari sulla riforma della giustizia Riforma della giustizia: un confronto tecnico per informare i cittadini. Approfondimenti e contenuti su Riforma giustizia Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Referendum Giustizia, Il Confronto tra Nordio e Grosso il 17 marzo su Sky TG24; Referendum sulla giustizia, voci a confronto sulla posta in gioco. Giustizia, alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla RiformaArezzo, 14 marzo 2026 – Giustizia, alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla Riforma: Nevi (FI) , Palamara, Concia e i protagonisti del Sì a confronto sulla separazione delle carriere. Dom ... lanazione.it Riforma della giustizia, confronto tra Di Pietro e Colombo: le ragioni del sì e quelle del noNella puntata di Mattino Cinque di venerdì 6 marzo, il dibattito della prima parte della trasmissione si concentra sulla riforma della giustizia e vede protagonisti due figure simbolo dell’inchiesta ... tgcom24.mediaset.it Sky tg24. . #SkyCube: "Referendum Giustizia - Perché sì, Perché No". In vista del voto del 22 e 23 marzo 2026, un vodcast per chiarire le ragioni del sì e del no. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano, Monica Mastrandrea (No Riforma, Direttrice “La Magistratura - facebook.com facebook Riforma della giustizia: le ragioni del Sì x.com