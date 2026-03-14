Sì Riforma tappa nell' entroterra forlivese | cittadini e amministratori a confronto sulla giustizia

Ieri sera a Rocca San Casciano si è tenuto un incontro pubblico promosso dal Comitato “Sì Riforma” di Forlì-Cesena, con cittadini e amministratori riuniti per discutere della riforma della giustizia. L’evento si è svolto presso l’ex Colonia Fluviale e ha visto la partecipazione di diverse persone interessate alla questione. Durante l’appuntamento sono state affrontate questioni legate alla riforma e alle sue implicazioni.

All'ex Colonia Fluviale di Rocca il punto sui contenuti della riforma. Presenti Baratella, Pestelli e Tassinari: "Momento prezioso per spiegare le ragioni del cambiamento" Si è svolto ieri sera, venerdì, presso l’ex Colonia Fluviale di Rocca San Casciano l’incontro pubblico promosso dal Comitato “Sì Riforma” di Forlì-Cesena dedicato al tema della riforma della giustizia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento con cittadini e amministratori del territorio su una delle riforme più rilevanti per il sistema Paese. All’incontro sono intervenuti l’avvocato Jonathan Baratella del Comitato Sì Riforma, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Pestelli e l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati A Montemesola confronto pubblico sulla riforma della giustizia: “il cittadino che si informa vota No”Tarantini Time QuotidianoUn momento di confronto pubblico per informare i cittadini sui contenuti della riforma della giustizia e sulle consultazioni... Referendum sulla giustizia, confronto sulla riforma: "Focus sui temi"In un dibattito pubblico dai toni sempre più polarizzati, in cui spesso prevalgono le urla piuttosto che il merito dei temi, l’occasione per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sì Riforma tappa nell'entroterra... Temi più discussi: Riforma della giustizia: le ragioni del Sì; Referendum giustizia, il tour della Ugl fa tappa al Palazzo della Cultura; Con la riforma processi più veloci. Nordio si smentisce; Bachelet (Comitato per il No): La riforma è come l'Aids. Se la conosci la eviti. Referendum Giustizia: il Camper del Sì fa tappa nella Marsica con Quaglieri e VerrecchiaAvezzano. Oggi, sabato 7 marzo, un tour toccherà quattro comuni della Marsica per promuovere le ragioni del SÌ in vista ... marsicalive.it Riforma della giustizia: le ragioni del SìRingrazio per l’invito e svolgo questo intervento su due piani. Il primo di tipo culturale sulle ragioni personaliste e pluraliste del Sì e il secondo di risposta a tre diffuse obiezioni. Quanto alle ... agensir.it L'INTERVENTO Sospiri sul sistema idrico regionale: "Senza la riforma c'è il rischio di privatizzazione" L'articolo ⤵ - facebook.com facebook In diretta da Torino: “Una riforma che rafforza la politica, non le garanzie dei cittadini” Segui il confronto con Gustavo Zagrebelsky, Enrico Grosso e il Presidente Giuseppe Conte per capire cosa c’è davvero in gioco per la nostra democrazia nel referendum d x.com