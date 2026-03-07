A Caserta si è svolto un incontro tra magistrati, avvocati e parlamentari per discutere della riforma della giustizia e della separazione delle carriere. I partecipanti hanno evidenziato come il tema sia rimasto irrisolto per molti anni, nonostante fosse previsto dall’articolo 111 della Costituzione. Uno dei presenti ha ricordato di aver assistito all’approvazione di una prima riforma nel 1999.

« Siamo in ritardo di tanti anni. La separazione delle carriere è lo sfogo naturale dell’articolo 111 della Costituzione ed io c’ero quando nel 1999 ne è stata approvata la riforma. Con questa riforma si vogliono ripristinare i principi fondamentali: parti e giudici devono essere separati altrimenti torniamo al passato». Con queste parole l’avvocato penalista, ex sottosegretario alla Giustizia e presidente della Fondazione An Giuseppe Valentino ha toccato uno dei passaggi più significativi del convegno “La giustizia Sì riforma”, ospitato nelle sale di Palazzo Paternò a Caserta. Un incontro promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al Secolo d’Italia per discutere le ragioni del Sì alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Separazione delle carriere, a Caserta il confronto tra magistrati, avvocati e parlamentari sulla riforma della giustizia

Sardegna al voto nel 2026: referendum sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati.I cittadini sardi saranno chiamati alle urne il 22 e 23 marzo 2026 per un referendum costituzionale che riguarda la riforma dell’ordinamento...

Calabria al voto sulla Giustizia: Ammendolia e Musolino a confronto su separazione carriere e riforma costituzionale.Un acceso dibattito sulla riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati si è tenuto il 10 febbraio 2026 presso...

Approfondimenti e contenuti su Separazione delle carriere a Caserta il....

Temi più discussi: Canfora: La separazione delle carriere è un passo verso un golpe istituzionale; Separazione delle carriere e rigidità costituzionale: la tutela della Carta oltre l’alternativa referendaria; La fake news di Nordio su Vassalli favorevole alle carriere separate; Referendum sulla giustizia 2026. La riforma Nordio, spiegata in breve.

Il confronto sulla separazione delle carriere accende il dibattito giuridico al Comune di AvezzanoAvezzano. Referendum giustizia. Un confronto approfondito su uno dei temi più sensibili e discussi della giustizia italiana. Nella Sala De ... marsicalive.it

Referendum giustizia 2026: cosa c’è davvero in gioco con la separazione delle carriere (e perché non c’è quorum)Fra poco più di due settimane milioni di italiani si troveranno davanti a una scheda con una domanda secca: Approvate il testo della legge costituzionale…?.È il referendum sulla giustizia del 22 e 2 ... alphabetcity.it

#famiglianelbosco , #Roccella : la separazione deve essere l’ultima spiaggia, non la prima - facebook.com facebook

#famiglianelbosco , #Roccella : la separazione deve essere l’ultima spiaggia, non la prima x.com