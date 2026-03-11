Il centrodestra organizza un incontro pubblico a Montecatini Terme, presso l’Hotel Tamerici & Principe in viale IV Novembre, sabato 14 marzo alle 17. L’obiettivo è informare i cittadini sul referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento mira a fornire chiarimenti prima del voto, coinvolgendo la comunità locale nella discussione.

Verso il referendum sulla giustizia in programma il 22-23 marzo: a Montecatini Terme, nelle sale dell’Hotel Tamerici & Principe in viale IV Novembre, il centrodestra invita la cittadinanza a partecipare a un incontro sabato 14 marzo alle 17. Ospite Andrea Barabotti, deputato della Lega, Patrizio La Pietra, senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Spadoni, membro della segreteria comunale di Fratelli d’Italia, Sandro Schiavelli, segretario comunale di Forza Italia, e il consigliere comunale della Lega Karim Toncelli. Il Comitato del no giovedì propone, al Centro Agape di Collodi, l’incontro con il sostituto procuratore del Tribunale di Pistoia Luigi Boccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum sulla riforma della giustizia. Appuntamenti per informarsi prima del voto

Articoli correlati

Referendum, appuntamenti pubblici e gazebo sulla riforma della giustiziaIn vista delle imminenti votazioni referendarie sulla riforma costituzionale della giustizia fissate per il 22 e il 23 marzo, il territorio veronese...

Referendum, le ragioni del Sì e quelle del No: il voto sulla riforma della giustizia spiegato dal costituzionalistaIl referendum costituzionale sulla riforma della giustizia Di Davide Paris, docente di Diritto Costituzionale università Bocconi Nel referendum del...

Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci”

Approfondimenti e contenuti su Referendum sulla riforma della...

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa.

Riforma della Giustizia, referendum costituzionale 2026 in tutta ItaliaI risultati per il Referendum sulla Giustizia del 2026. Ecco come si sono espressi i cittadini residenti. Consulta le percentuali dei si e dei no su Corriere.it ... corriere.it

Referendum giustizia 2026: quando e come si vota, la guidaReferendum sulla riforma della magistratura il 22 e 23 marzo 2026: come votare, chi può votare e cosa cambia nei 7 articoli della Costituzione. blogsicilia.it

Referendum, Maiorano: “Bonelli attacca Nordio ma tace su parole gravi contro chi voterà Sì” https://www.antennasud.com/referendum-maiorano-bonelli-attacca-nordio-ma-tace-su-parole-gravi-contro-chi-votera-si/ facebook

#Tg2000 - Iran e Ucraina, governo #Meloni corre ai ripari. Scoppia polemica su referendum #10marzo #Tv2000 #Governo #ConsiglioDeiMinistri #Iran #Ucraina #Politica #Referendum #Decreti #Italia #PalazzoChigi @tg2000it x.com