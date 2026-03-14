Una lettera inviata alla redazione descrive come le figlie di Giuseppina abbiano espresso il loro ringraziamento al personale del Reparto di Medicina 1 A dell’Ospedale de Lellis a Rieti. La comunicazione evidenzia l’empatia dimostrata dagli operatori sanitari durante il periodo di cura. La testimonianza si concentra sulla gratitudine delle familiari per l’assistenza ricevuta.

Una lettera arrivata alla redazione racconta come le figlie di Giuseppina abbiano ringraziato il personale del Reparto di Medicina 1 A dell’Ospedale de Lellis. Il messaggio arriva nel momento più difficile, quando la paziente ha lasciato questo mondo da pochi giorni. Le sorelle hanno trovato un calore umano che va ben oltre il semplice dovere professionale. Hanno percepito una cura della persona e non solo della malattia. Questo episodio si colloca a Rieti, dove l’ospedale rappresenta un punto di riferimento per la sanità laziale. Il testo originale evidenzia come l’addio sia stato reso meno doloroso grazie all’empatia dello staff. Non si tratta solo di assistenza medica, ma di un accompagnamento nella fase finale della vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti: la lettera che rivela l’empatia del personale

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