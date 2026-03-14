Rieti bombe molotov contro distributori banche e chiese | arrestato un 36enne perché lo ha fatto

A Rieti, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver lanciato cinque molotov contro distributori di carburante, banche e chiese in città. Le forze dell'ordine hanno intervenuto e hanno identificato l'autore degli incendi dolosi e dei danneggiamenti. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

Un trentaseienne di Rieti è stato arrestato e condannato per una serie di incendi dolosi e danneggiamenti avvenuti nell’agosto 2023. L’uomo, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, dovrà scontare una pena detentiva e pagare una multa, dopo essere stato riconosciuto colpevole del lancio di cinque molotov contro obiettivi sensibili della città. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del trentaseienne reatino è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. L’uomo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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