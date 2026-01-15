Rieti | 5 anni di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie arrestato 36enne

A Rieti, un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver commesso nel tempo violenze fisiche e psicologiche sulla moglie. L’intervento della Polizia di Stato ha portato all’esecuzione dell’arresto, nell’ambito di un'inchiesta che ha evidenziato gravi episodi di maltrattamenti, minacce e persecuzioni. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per tutelare le vittime di violenza domestica.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato l’arresto differito di un uomo di 36 anni, originario di Rieti, accusato di gravi reati tra cui maltrattamenti contro familiari conviventi, atti persecutori, percosse e minacce. Da oltre cinque anni, il soggetto si era reso responsabile di una serie di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie, attuando maltrattamenti e comportamenti persecutori che si manifestavano attraverso strategie di controllo e scenate di gelosia. La donna, per timore di possibili ritorsioni, non aveva mai avuto il coraggio di denunciare le violenze subite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

