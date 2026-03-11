Paliano bombe molotov contro la casa degli zii per liti in famiglia | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Paliano dopo aver lanciato bombe molotov contro la casa degli zii. L’episodio è scaturito da una lite famigliare e ha provocato danni all’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute all’alba, intervenendo per fermare l’azione violenta e assicurare la sicurezza delle persone coinvolte.

Un'escalation di violenza familiare che rischiava di trasformarsi in tragedia è stata interrotta all'alba di oggi dai Carabinieri della Stazione di Paliano. Un uomo di 31 anni del posto è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto.