Trofeo Città di Messina | 400 atleti sfidano il percorso urbano

Il 9 marzo 2026 si è svolta la quinta edizione del Trofeo Città di Messina, una gara su strada di 10 km. Quattrocento atleti hanno partecipato sfidando il percorso urbano della città. Federico Denisi e Maria Virginia Salemi sono stati i vincitori della competizione, aggiudicandosi i titoli maschile e femminile rispettivamente. La gara ha visto il coinvolgimento di numerosi corridori provenienti da diverse zone.

Federico Denisi e Maria Virginia Salemi hanno trionfato nel 5° Trofeo Città di Messina, una corsa su strada da 10 km che si è svolta nella mattinata del 9 marzo 2026. La manifestazione, organizzata dalla Podistica Messina sotto la presidenza di Santi Giacobbe, ha al via circa 400 atleti lungo un percorso urbano che partiva vicino al Cavallino Caffè per terminare in Piazza Unione Europea. Oltre a essere valida come prova del Campionato Regionale di Società Assoluto e del 31° Grand Prix Sicilia, la gara ha assunto un significato profondo essendo stata dedicata alla memoria di Sara Campanella. L'evento si è svolto in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, trasformando una semplice competizione sportiva in un atto di commemorazione pubblica.