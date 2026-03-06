Rieti | teatro contro la violenza 10 euro per il Nido di Ana

A Rieti si tiene uno spettacolo teatrale intitolato Il profumo del Tiglio, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento, che si svolge al teatro cittadino, prevede un biglietto d’ingresso di 10 euro e mira a sensibilizzare sulla violenza di genere. La rappresentazione è parte di una iniziativa più ampia rivolta a coinvolgere il pubblico sulla tematica.

Lo spettacolo teatrale dal titolo evocativo Il profumo del Tiglio sarà la colonna portante della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna a Rieti. L’appuntamento è fissato per l’8 marzo 2026 alle ore 21:30, all’interno delle mura storiche del Teatro Flavio Vespasiano. La rappresentazione, durata prevista di un’ora, nasce da un progetto specifico contro la violenza di genere. L’iniziativa vede come protagonista il Centro Antiviolenza Il Nido di Ana, che coordina l’evento in stretta collaborazione con la Regione Lazio e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Rieti. Si tratta di una serata dove l’arte diventa strumento di sensibilizzazione diretta verso le difficoltà delle vittime di relazioni tossiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: In Piemonte 670.000 euro contro la violenza di genere. Chiarelli: “Lavoro elemento chiave per uscire dalla condizione di violenza”

Serata contro la violenza di genere al Teatro del Cerchio: in scena “Barbablù”Il Teatro del Cerchio ospita una serata speciale, venerdì 9 gennaio, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, per ricordare che...

Tutto quello che riguarda Rieti teatro contro la violenza 10 euro....

Discussioni sull' argomento Giornata Internazionale della Donna: l’8 marzo al Teatro Flavio Vespasiano lo spettacolo ‘Il profumo del tiglio’ a sostegno del Centro Antiviolenza organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Rieti – Comune di Rieti; Rieti, al Teatro Flavio Vespasiano lo spettacolo Il profumo del tiglio per la Giornata della Donna; Il Profumo del Tiglio: a Rieti la forza delle donne va in scena contro la violenza; Il profumo del Tiglio: teatro e sensibilizzazione contro la violenza di genere a Rieti.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Rieti, nell’ambito dell’iniziativa “Libera di vivere”, ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Il Nido di Ana ODV, gestore del Centro Antiviolen - facebook.com facebook