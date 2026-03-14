Rider in piazza | oggi a Alessandria si chiede il contratto

Oggi ad Alessandria un gruppo di rider si raduna nel piazzale del McDonald’s di via Marengo per chiedere un contratto. L'evento si svolge sabato 14 marzo 2026 e coinvolge persone che lavorano nel settore delle consegne a domicilio. Non sono previsti altri interventi o dichiarazioni ufficiali durante il presidio.

Un presidio si terrà oggi, sabato 14 marzo 2026, nel piazzale del McDonald’s di via Marengo ad Alessandria. Dalle ore 11 alle 12, Cgil, Filcams, Filt e Nidil sosterranno i rider di Glovo e Deliveroo in una mobilitazione nazionale. L’obiettivo è chiaro: ottenere un contratto collettivo che garantisca stabilità occupazionale e salari adeguati. La protesta nasce anche alla luce delle indagini della Procura di Milano sulle piattaforme, che hanno evidenziato la necessità di un cambiamento strutturale nel modello di organizzazione del lavoro nel settore delle consegne a domicilio. Il comparto ha registrato una forte espansione negli ultimi anni, diventando una componente rilevante dell’economia urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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