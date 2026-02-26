Il 28 marzo si fermano i rider in tutta Italia La mobilitazione dell’Usb per un lavoro vero con un contratto vero

26 feb 2026

Il 28 marzo, i rider di tutta Italia sono chiamati a scioperare in segno di protesta contro le condizioni di lavoro attuali. L’Usb ha organizzato questa mobilitazione per chiedere contratti più equi e riconoscimento dei diritti dei lavoratori. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle difficoltà quotidiane di chi opera nel settore delle consegne a domicilio.

Il sindacato Usb invita tutti i rider di Glovo, Deliveroo e di ogni altra piattaforma a partecipare alle proteste organizzate per la giornata del 28 marzo e chiede a governo e istituzioni locali di non girarsi dall’altra parte «davanti alla gravità di quanto emerso a Milano», chiedendo per in ogni città, presso le Prefetture, dei tavoli permanenti di monitoraggio del caporalato. «È necessario un presidio costante del territorio per fermare lo sfruttamento e garantire che la regolarizzazione disposta dai giudici diventi realtà per ogni rider d’Italia», sottolinea l’Unione sindacale di base. Qui gli appuntamenti dei presidi: Torino (ore 08.00, Glovo Market, via Issiglio 76A; ore 11. 🔗 Leggi su Open.online

