Il 28 marzo si fermano i rider in tutta Italia La mobilitazione dell’Usb per un lavoro vero con un contratto vero

Il 28 marzo, i rider di tutta Italia sono chiamati a scioperare in segno di protesta contro le condizioni di lavoro attuali. L’Usb ha organizzato questa mobilitazione per chiedere contratti più equi e riconoscimento dei diritti dei lavoratori. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle difficoltà quotidiane di chi opera nel settore delle consegne a domicilio.

Il sindacato Usb invita tutti i rider di Glovo, Deliveroo e di ogni altra piattaforma a partecipare alle proteste organizzate per la giornata del 28 marzo e chiede a governo e istituzioni locali di non girarsi dall’altra parte «davanti alla gravità di quanto emerso a Milano», chiedendo per in ogni città, presso le Prefetture, dei tavoli permanenti di monitoraggio del caporalato. «È necessario un presidio costante del territorio per fermare lo sfruttamento e garantire che la regolarizzazione disposta dai giudici diventi realtà per ogni rider d’Italia», sottolinea l’Unione sindacale di base. Qui gli appuntamenti dei presidi: Torino (ore 08.00, Glovo Market, via Issiglio 76A; ore 11. 🔗 Leggi su Open.online

Il turismo come motore dell'economia: "Ma quale 'monocultura'. E' il vero polmone del lavoro in Italia"“Mentre una certa narrazione si ostina a dipingere la crescita del turismo come una ‘malattia’ o una ‘monocultura’ che soffoca le nostre città,...

«Non è vero che il lupo ha paura dell’uomo, serve un vero piano di controllo»Il deputato della Lega Francesco Bruzzone ospite a Pontedellolio all’incontro "La gestione del lupo" organizzato dalla sezione piacentina del...

Temi più discussi: Il 28 marzo si allunga di un giorno: 20 big al concertone No King; No Kings, 27-28 marzo a Roma concerto e corteo; Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio; PROTEGGERE LE VITE E I DIRITTI DELLE DONNE IRANIANE E NEL MONDO, INCONTRO SABATO 28 FEBBRAIO. UN TAPPETO DI PACE PER LA CITTA’ DI MODENA IN PIAZZA SANT’AGOSTINO IL 28 MARZO.

Il 28 marzo si fermano i rider in tutta Italia. La mobilitazione dell’Usb per «un lavoro vero con un contratto vero»Il sindacato Usb invita tutti i rider di Glovo, Deliveroo e di ogni altra piattaforma a partecipare alle proteste organizzate per la giornata del 28 marzo e chiede a governo e istituzioni locali di ... open.online

Scioperi di marzo: quali sono le date e cosa c’è da sapereÈ fitto il calendario di scioperi che riguarderanno i trasporti pubblici locali, regionali e nazionali: ecco i settori che incroceranno le braccia per alcune ore ... ilgiornale.it

Il 28 marzo si fermano i rider in tutta Italia. La mobilitazione dell'Usb per «un lavoro vero con un contratto vero» x.com

Scuola, il MIM a Didacta Italia dall’11 al 13 marzo con circa 100 eventi formativi in programma. L’inaugurazione l’11 marzo con il Ministro Valditara Esonero dal servizio Si segnala che il programma di “Didacta Italia 2026” è già consultabile online al seguente l - facebook.com facebook