La Civitanovese punta sull’esperienza di Silva

La decisione di affidare la panchina alla Civitanovese deriva dalla volontà di sfruttare l’esperienza di Silva, che già ha guidato il Notaresco lo scorso anno. Silva ha conosciuto il calcio regionale come allenatore e ha ottenuto risultati importanti, anche se la sua presenza nel club precedente è stata controversa. La società ha deciso di puntare su di lui per rinvigorire la squadra, dopo il cambiamento di allenatore. Silva si prepara a riprendere il suo lavoro.

Quei destini che s'incrociano. Su Massimo Silva (foto), tecnico che alla guida del Notaresco lo scorso anno condannò la Civitanovese alla retrocessione, è ricaduta la scelta della società dopo l'esonero di Daniele Marinelli. L'ingaggio del settantaquattrenne originario di Pinarolo Po (Pavia) ma ormai di stanza nelle Marche è stato comunicato ufficialmente ieri mattina. Dopo una brillante carriera da calciatore, Silva ha deciso di indossare la tuta da allenatore contribuendo, nei primi anni '90, al doppio salto di categoria della Maceratese dall'Eccellenza alla serie C2. Seguirono le esperienze di Terni e Taranto, fino alla consacrazione all'Ascoli dove raggiunse la massima serie in collaborazione con Marco Giampaolo.