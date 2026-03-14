Il club di Napoli ha confermato la presenza di Conte come figura centrale per il futuro, secondo quanto riportato da Repubblica. Manna ha sottolineato che il tecnico rappresenta un punto di riferimento importante per la squadra, sia nel presente che nelle strategie a lungo termine. La decisione di consolidare questa collaborazione rivela l’intenzione di proseguire con una direzione chiara e definita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presente da consolidare e un futuro già da pianificare. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha tracciato il punto sul momento degli azzurri tra campo, mercato e prospettive. Come racconta Repubblica Napoli, il dirigente ha parlato ai microfoni di Sky e Sport Mediaset affrontando diversi temi: dalla centralità di Antonio Conte alla situazione dei rinnovi, fino alla crescita di alcuni protagonisti della rosa. Secondo Repubblica Napoli, il primo pensiero di Manna è stato naturalmente per l’allenatore azzurro, considerato la vera guida del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Manna conferma Conte: «È il punto di riferimento per il futuro»”

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