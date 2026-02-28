Repubblica | Napoli Champions da blindare

Il Napoli si prepara a affrontare l’Hellas Verona al Bentegodi alle ore 18, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in Champions League. L’incontro, diretto dall’arbitro Colombo, rappresenta un momento chiave per la squadra, che vuole mantenere saldo il cammino europeo. La partita viene descritta come un’occasione per blindare la qualificazione senza ulteriori esitazioni.

Riaccendere la corsa Champions, senza più alibi. È questo l'imperativo del Napoli al Bentegodi contro l'Hellas Verona (ore 18, arbitra Colombo), come sottolinea Pasquale Tina su Repubblica Napoli. Il ko di Bergamo e le polemiche per il gol annullato a Hojlund sono ormai alle spalle: ora serve solo vincere. Come evidenzia Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il Napoli è terzo in classifica insieme alla Roma e deve sfruttare un calendario sulla carta favorevole: Verona, poi Torino, Lecce e Cagliari. Un mini ciclo che può consolidare una posizione fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo imprescindibile per il club.

