Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti malata di tumore e seduta in platea | Alzati Enrica

Durante il concerto al Palazzo dello Sport, Renato Zero si è fermato improvvisamente per andare a trovare Enrica Bonaccorti, seduta in platea. La giornalista, malata di tumore, era accompagnata dalla figlia Verdiana. Zero l’ha chiamata con un gesto e le ha chiesto di alzarsi, abbracciandola davanti a tutti. Quel momento ha interrotto la scaletta e ha portato una nota di emozione tra il pubblico.

La conduttrice sta combattendo da mesi contro un tumore al pancreas. I due, in passato, hanno avuto una storia d'amore Un abbraccio che interrompe la scaletta e cambia il tono della serata. Al Palazzo dello Sport, durante la seconda tappa romana di L’Orazero, Renato Zero ha fermato il concerto per raggiungere in platea Enrica Bonaccorti, seduta tra il pubblico insieme alla figlia Verdiana. Il cantautore l’ha stretta in un lungo abbraccio, trasformando un momento di spettacolo in un gesto privato, condiviso con migliaia di persone. Il tour, simbolico, segna il ritorno ai live dell’artista romano.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Renato Zero Enrica Bonaccorti Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale Durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea. Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: “Mi ha rubato il cuore” Durante un concerto, Renato Zero ha interrotto la performance per abbracciare Enrica Bonaccorti, condividendo un gesto di affetto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Renato Zero Enrica Bonaccorti Argomenti discussi: Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale; Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempre; Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: Mi ha rubato il cuore; Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti. Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: Quest'uomo mi ha rubato il cuoreUn abbraccio che vale più di mille parole. Renato Zero si è esibito al Palazzo dello Sport a Roma, la seconda tappa del suo 'L'Orazero'. Un tour simbolico che segna il ritorno del cantautore romano ai ... msn.com L’abbraccio di Renato Zero a Enrica Bonaccorti: per lei ferma il concertoMomenti di commozione vera al concerto di Renato Zero a Roma quando lui ferma tutto per abbracciare Enrica Bonaccorti insieme al suo pubblico ... ultimenotizieflash.com Forza Enrica https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/labbraccio-di-renato-zero-a-enrica-bonaccorti-per-lei-ferma-il-concerto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.