Regione Calabria la giunta potrà allargarsi a nove membri | disco verde da Roma

La regione Calabria potrà aumentare il numero di assessori fino a nove, grazie alla decisione del governo di non opporsi alla modifica dello statuto regionale. La riforma consente di ampliare la composizione dell’esecutivo, aprendo nuove possibilità di rappresentanza e gestione delle competenze locali. La proposta ha ricevuto il via libera senza ostacoli ufficiali, facilitando così il percorso di riorganizzazione dell’amministrazione regionale.

“ASCOLTA”, A CATANZARO UN PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA Rafforzare il Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” e accompagnare le donne verso autonomia e rinascita: il modello integrato sostenuto dalla Regione Calabria https://www.calabriainchieste. facebook