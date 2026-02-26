Calabria la giunta potrà allargarsi a nove membri | disco verde da Roma

In Calabria, la giunta potrà essere ampliata fino a nove membri grazie a una modifica statutaria approvata senza ostacoli dal governo centrale. La decisione permette di riorganizzare l’esecutivo regionale, aumentando il numero di assessori disponibili. La modifica dello statuto regionale è ora pronta per essere adottata, segnando un passo importante nella struttura amministrativa della regione.

Nessuna impugnazione e strada spianata per la riorganizzazione dell’esecutivo calabrese: il governo ha deciso, come riporta l'Ansa, di non opporsi alla modifica dello statuto della regione Calabria che consente di ampliare la composizione della giunta fino a un massimo di nove assessori e di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Produzione di idrogeno in porto. C’è il disco verde da via del MoloVia libera alla realizzazione del primo impianto di produzione di idrogeno del porto della Spezia.

Calabria vince a Roma con nove etichette premiate nel Beviamoci Sud 2026La Calabria ha ottenuto un successo significativo al Beviamoci Sud 2026, tenutosi a Roma, con nove etichette premiate su un totale di oltre 300 vini...

Temi più discussi: Sanità Calabria, via libera della giunta alla proroga dei tre commissari straordinari in scadenza · LaC News24; Lavoriamo nel lungo periodo per trasformare nuovi spazi finanziari in strumenti di investimento; Federproprietà Calabria: come svegliare le case dormienti; Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione.

Via libera governo all'aumento di 2 assessori nella giunta della CalabriaCatanzaro - Il governo non impugnerà la modifica allo Statuto della Regione Calabria che prevede la possibilità di nominare fino a 9 assessori in Giunta e di nominare due sottosegretari alla presidenz ... lametino.it

Calabria: revocata la promulgazione della modifica dello statuto regionale sulla Giunta a 9Il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, con un proprio decreto, ha revocato la promulgazione della modifica dello Statuto della Regione Calabria che prevede l’aumento fino a 9 del nume ... strettoweb.com

Consiglio dei ministri, ok alla riforma dello Statuto della Regione Calabria: più assessori e due sottosegretari in Giunta https://gazzettadelsud.it/p=2177027 - facebook.com facebook