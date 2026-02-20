Reginaldo è stato ritrovato | era stato buttato vivo in un cestino dell' immondizia

Partiamo dalla buona notizia: Reginaldo è stato trovato è sano e salvo, e attualmente si trova presso il parco canile Enpa di Monza. Ma adesso passiamo alla fase più sconcertante di questa vicenda e di questo ritrovamento. Reginaldo, l'oca che da anni vive nel laghetto del Parco di Monza, è stato ritrovato all'interno di un cestino dell'immondizia, sempre nel grande polmone verde di Monza. Della sua scomparsa si era accorti i park angel. I volontari che monitorano il Parco ieri non lo avevano visto e si erano subito allarmati. Non c'erano segni di predatori e la preoccupazione era alle stelle.🔗 Leggi su Monzatoday.it

