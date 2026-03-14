Reggio | Premio Tripodi premia eccellenza e ferma

A Reggio Calabria si svolge la terza edizione del Premio Girolamo Tripodi, un evento che celebra la memoria del senatore scomparso otto anni fa. La cerimonia premia persone e iniziative che si sono distinte in vari settori, mantenendo vivo il ricordo della figura di Tripodi. La manifestazione si tiene nella città calabrese, coinvolgendo diverse personalità locali e rappresentanti istituzionali.

Reggio Calabria ospita la terza edizione del Premio Girolamo Tripodi, un riconoscimento che onora la memoria del senatore scomparso otto anni fa. L’evento si è svolto nella sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale, dove Michelangelo Tripodi ha ribadito l’impegno della Fondazione per trattenere i giovani nel territorio. L’iniziativa non si limita a una semplice cerimonia di premiazione, ma punta a creare condizioni concrete affinché le nuove generazioni possano rimanere in Calabria, contrastando il fenomeno dell’emigrazione che affligge da tempo la regione. Tra i vincitori figurano personalità che hanno dimostrato eccellenza nei settori della giustizia, del giornalismo, della medicina, della solidarietà e dello sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: Premio Tripodi premia eccellenza e ferma Articoli correlati Premio Girolamo Tripodi: tutto sulla terza edizioneScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Per l'8° anniversario... Festa del Cioccolato, Tripodi: "Reggio, punto di riferimento per le eccellenze dell’artigianato"La manifestazione sul corso Garibaldi, patrocinata dal Comune, in collaborazione con Confesercenti, Conpait e Associazione nazionale cioccolatieri,... Tutti gli aggiornamenti su Premio Tripodi Argomenti discussi: CONSEGNA ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE G. RENDA DI POLISTENA DEL PREMIO DI STUDIO GIROLAMO TRIPODI. Reggio Calabria, 3ª edizione premio Girolamo Tripodi: i nomi delle 5 personalità premiateNella ricorrenza dell’8° anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi, si svolgerà la terza edizione del Premio Girolamo Tripodi. L’evento si terrà a Reggio Calabria sabato 14 marzo 2026 all ... strettoweb.com Reggio Calabria, torna il Premio Girolamo Tripodi: il 14 marzo la terza edizioneL’evento è in programma sabato alle ore 17 presso la sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria ... reggiotv.it