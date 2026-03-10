Premio Girolamo Tripodi | tutto sulla terza edizione

Il 8° anniversario della scomparsa del senatore Girolamo Tripodi sarà segnato dalla terza edizione del Premio dedicato a lui. L'evento si terrà in questa occasione e coinvolge diverse personalità che partecipano alla cerimonia. La manifestazione intende celebrare la memoria e l'impegno del senatore con una cerimonia ufficiale. La data e i dettagli dell'evento sono stati comunicati dagli organizzatori.

Per l'8° anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi, si svolgerà la terza edizione del Premio Girolamo Tripodi. L'evento si terrà a Reggio Calabria sabato 14 marzo alle ore 17 nella sala "Federica Monteleone" del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova. L'idea forza di questo riconoscimento è pienamente radicata nelle ragioni costitutive della Fondazione Girolamo Tripodi, che ha il proprio motore nello Statuto fondativo. Girolamo Tripodi ha amato profondamente la Calabria e nel corso della sua vita si è sempre speso per il riscatto e la crescita della sua terra. Reggio Calabria, 3ª edizione premio Girolamo Tripodi: i nomi delle 5 personalità premiateNella ricorrenza dell'8° anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi, si svolgerà la terza edizione del Premio Girolamo Tripodi. L'evento si terrà a Reggio Calabria sabato 14 marzo 2026 all ... strettoweb.com Reggio Calabria, torna il Premio Girolamo Tripodi: il 14 marzo la terza edizioneL'evento è in programma sabato alle ore 17 presso la sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria ... reggiotv.it