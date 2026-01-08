Alfiere del tricolore Militare del 66° reggimento protagonista alla festa di Reggio | La bandiera è un punto fermo

Il tenente Vincenzo Bruno, comandante di plotone del 66° reggimento fanteria aeromobile ’Trieste’, ha rappresentato l’Alfiere del Tricolore durante la Festa del Tricolore a Reggio Emilia. La sua presenza sottolinea l’importanza dei valori patrio e della tradizione militare, con la bandiera come simbolo di unità e fermezza. Un momento di riflessione e rispetto per le radici storiche del nostro Paese.

È stato il tenente dell’Esercito Vincenzo Bruno, comandante di plotone di una Compagnia fucilieri, l’alfiere della Bandiera di Guerra del 66° reggimento fanteria aeromobile ’Trieste’ alla Festa del Tricolore, ieri a Reggio Emilia. In quella città, la bandiera bianca, rossa e verde fu adottata per la prima volta il 7 gennaio 1797 e ancora oggi, ogni anno, viene celebrata. Cosa rappresenta questa giornata per un militare? "È una ricorrenza che ci tocca profondamente. Il 7 gennaio del 1797, a Reggio Emilia, nacque il simbolo che oggi unisce tutti gli italiani. I militari portano il Tricolore ogni giorno nella propria uniforme di servizio, sulla spalla sinistra, vicino al cuore, con orgoglio e profondo senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alfiere del tricolore. Militare del 66° reggimento protagonista alla festa di Reggio: "La bandiera è un punto fermo" Leggi anche: Festa del Tricolore, cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri in Piazza del Quirinale – Il video Leggi anche: Festa Nazionale del Tricolore: il 7 gennaio l’Italia celebra la nascita della sua bandiera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alfiere del tricolore. Militare del 66° reggimento protagonista alla festa di Reggio: "La bandiera è un punto fermo" - È stato il tenente dell’Esercito Vincenzo Bruno, comandante di plotone di una Compagnia fucilieri, l’alfiere della Bandiera di Guerra del 66° reggimento fanteria aeromobile ’Trieste’ alla Festa del Tr ... ilrestodelcarlino.it

L’alfiere del vessillo: "Un onore e tanto orgoglio portare il simbolo di unità" - La bandiera di guerra sarà nelle mani del tenente dell’Esercito, Vincenzo Bruno "Un’emozione indescrivibile, ogni giorno abbiamo il tricolore nel cuore". msn.com

Arianna Fontana. . Non è un momento. È una promessa. All’Italia. Ai suoi valori. Ai suoi giovani che osano sognare. A tutto ciò che verrà. #Tricolore #Alfiere #Olympics #MilanoCortina2026 #RAI - facebook.com facebook

“Il tricolore è anche nostro, è la destra che lo strumentalizza. Nessun imbarazzo da parte nostra”, dice Alfieri (Pd). Il governo, tranne la Lega, ne celebra l'anniversario, mentre a sinistra emerge una certa e solita distanza. Di Federico Giorgetti x.com

