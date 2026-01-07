Festa Nazionale del Tricolore | il 7 gennaio l’Italia celebra la nascita della sua bandiera

Il 7 gennaio l’Italia ricorda la Festa Nazionale del Tricolore, una giornata dedicata alla nascita della nostra bandiera. Questa ricorrenza civile sottolinea il significato simbolico e storico del tricolore, elemento identitario e democratico del Paese. È un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori che rappresentano l’unità nazionale.

Una ricorrenza civile che celebra la nascita della bandiera italiana e il suo valore storico, identitario e democratico.. Il 7 gennaio 2026 l'Italia celebra la Festa Nazionale del Tricolore, una ricorrenza civile che ogni anno rinnova il legame tra il Paese e uno dei suoi simboli più profondi: la bandiera nazionale. Una giornata che non è soltanto memoria storica, ma anche educazione civica, identità collettiva e consapevolezza del percorso democratico che ha portato alla Repubblica. Le origini: Reggio Emilia, 7 gennaio 1797. La storia della Festa Nazionale del Tricolore affonda le sue radici nel 7 gennaio 1797, quando a Reggio Emilia, durante i lavori del Congresso della Repubblica Cispadana, venne adottato ufficialmente il vessillo con i tre colori verde, bianco e rosso.

Festa del Tricolore, Valditara: “Importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata” - Oggi, 7 gennaio, è la Giornata Nazionale della Bandiera, che celebra il tricolore italiano. tecnicadellascuola.it

Mercoledì 7 gennaio 2026, Festa del Tricolore - > Così celebra la ricorrenza il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Nasce a Reggio Emilia, il 7 gennaio 1797, il Tricolore italiano, adottato come vessillo della neonata Repubblica Cispadana. ladigetto.it

FESTA DEL TRICOLORE Oggi si celebra la Giornata Nazionale della Bandiera, un momento che richiama i valori di unità, libertà e democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica. Il Tricolore rappresenta un simbolo profondo di identità e appartenenza, che v - facebook.com facebook

