Reggio | la Lega in piazza per il Sì al referendum

Un gazebo della Lega è stato installato sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, vicino al Teatro Cilea, per sostenere il voto favorevole al referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. La presenza del partito si è concentrata sulla promozione dell’adesione all’iniziativa elettorale. La postazione è stata allestita durante le giornate di campagna referendaria.

Un gazebo della Lega è stato allestito sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, nei pressi del Teatro Cilea, per promuovere il voto favorevole al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa vede la presenza diretta dei vertici regionali, tra cui la senatrice Tilde Minasi e il consigliere Giuseppe Mattiani, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini i contenuti della riforma giudiziaria. La mobilitazione si inserisce in un contesto nazionale più ampio, dove centinaia di punti informativi sono stati attivati in tutto il territorio italiano per favorire il confronto diretto sulle modifiche proposte al sistema giuridico. A Reggio, la presenza fisica dei politici mira a chiarire le ragioni che spingono verso il Sì, superando i messaggi confusi circolanti nella pubblica opinione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: la Lega in piazza per il Sì al referendum Articoli correlati Anche in città la Lega scende in piazza per il Sì al referendum costituzionale sulla giustiziaLa Lega sarà in piazza anche a Pescara per sensibilizzare e informare i cittadini sul referendum della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Referendum giustizia, la Lega di nuovo in piazza con i gazebo a sostegno del sìLa Lega torna nelle piazze abruzzesi con gazebo informativi in vista del referendum sulla giustizia. PERCHÉ NO, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio Tutto quello che riguarda Reggio la Lega in piazza per il Sì al... Temi più discussi: Great moment for Reggio Calabria; Scopelliti, il ritorno che divide. Lega insofferente, i segnali dietro le assenze; È il reggiano Alessandro Rinaldi il nuovo coordinatore regionale di Lega Giovani Emilia; Reggio Calabria: mille giovani occupati, Scopelliti e la Lega lanciano il piano. Amministrative 2026, la provincia verso il voto: a Reggio la sfida più delicata si gioca dentro la LegaNei prossimi mesi la provincia di Reggio Calabria entrerà in una stagione elettorale che ridisegnerà il volto di molte comunità. Dalla Piana alla Locride, ... inquietonotizie.it Reggio Calabria: mille giovani occupati, Scopelliti e la Lega lanciano il pianoNei primi 100 giorni di governo, 50 milioni di euro per lavoro, formazione e inclusione sociale, dai laureati ai detenuti. Un progetto per ridare futuro alla città ... corrieredellacalabria.it Reggio Emilia, maxifurto in cinque minuti di cappotti Max Mara: 200 capi da 1500 euro l’uno x.com Buona sera, ci sono gruppi whatsapp Reggio Emilia per ADSS, A18 e PPPP Grazie - facebook.com facebook