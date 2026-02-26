Anche in città la Lega scende in piazza per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia

In città, la Lega ha deciso di mobilitarsi per sostenere il sì al referendum costituzionale sulla giustizia. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane, coinvolgendo attivamente i cittadini e offrendo informazioni sulla consultazione elettorale prevista per marzo. L'iniziativa mira a favorire un confronto diretto e diffondere le ragioni della campagna.

La Lega sarà in piazza anche a Pescara per sensibilizzare e informare i cittadini sul referendum della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Appuntamento sabato 28 febbraio dalle 17 alle 19 in piazza Sacro Cuore. L'iniziativa sarà l'occasione per approfondire i quesiti referendari e spiegare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Referendum sulla giustizia, Fratelli d’Italia scende in piazza per il 'Sì'Fratelli d’Italia Ferrara inaugura il nuovo anno con un’iniziativa pubblica dedicata al Referendum sulla giustizia, in programma per i giorni 22 e 23...

Agropoli: comitato per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia è costituitoMercoledì 4 febbraio 2026, a Agropoli, è ufficialmente costituito il Comitato Cittadini per il Sì al Referendum Costituzionale sulla Giustizia.

Ascoltate le parole di Vespa. Referendum sulla Giustizia: vota SÌ

