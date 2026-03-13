Referendum giustizia la Lega di nuovo in piazza con i gazebo a sostegno del sì

La Lega torna nelle piazze abruzzesi con gazebo informativi in vista del referendum sulla giustizia. Anche questo fine settimana dirigenti e militanti saranno presenti in diverse città della regione per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni del sì. "La nostra mobilitazione va avanti da giorni, con iniziative, incontri e gazebo", sottolinea Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega. "La giustizia rappresenta un tema centrale per la vita delle persone ed è fondamentale arrivare alle urne con informazioni chiare. Il referendum è l'occasione per cambiare davvero le cose, rendendo la giustizia più autonoma e trasparente.