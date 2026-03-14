Reggio | 200mila utenti l’app P rivoluziona i servizi

A Reggio Calabria, circa 200.000 utenti stanno utilizzando l’app P, un nuovo strumento che sta cambiando il modo in cui i cittadini accedono ai servizi pubblici. Questa piattaforma digitale permette di gestire varie pratiche in modo più rapido e diretto, senza bisogno di recarsi fisicamente negli uffici. Il suo utilizzo si sta diffondendo rapidamente tra la popolazione locale.

La provincia di Reggio Calabria sta vivendo un momento di svolta digitale che ridefinisce il rapporto tra cittadini e servizi essenziali. Nel 2025, circa 200 mila residenti hanno adottato l’app “P, raggiungendo una penetrazione del 38,96% della popolazione locale. Questo dato non è solo una statistica, ma segna un cambiamento profondo nelle abitudini quotidiane degli utenti reggini. L’adozione massiva dell’applicativo trasforma la gestione finanziaria e postale da un processo burocratico a un’esperienza fluida e immediata. Con oltre 4 milioni di utenti attivi giornalieri in tutta Italia, lo strumento diventa un vero hub di servizi integrati. Non si tratta più di semplici prenotazioni allo sportello, ma di una piattaforma completa per pagamenti, risparmio ed energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: 200mila utenti, l’app P rivoluziona i servizi Articoli correlati Concorrente di oura rivoluziona il modo in cui gli utenti interagiscono con i datiun aggiornamento software porta una novità significativa nel mondo dei wearable: luna voice rappresenta un assistente vocale che rende la... Leggi anche: Poste Italiane, l'app 'P' supera 4 mln utenti giornalieri