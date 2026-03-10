Poste Italiane l' app ' P' supera 4 mln utenti giornalieri

L'app 'P' di Poste Italiane ha raggiunto oltre 4 milioni di utenti giornalieri e più di 16 milioni in totale. La piattaforma continua a registrare un aumento di utenti, confermando il suo ruolo come strumento principale per i servizi digitali dell'azienda. La crescita si evidenzia nei numeri pubblicati nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa tendenza.

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Cresce l'apprezzamento degli utenti per l'app P di Poste Italiane che registra numeri da record superando quota 4 milioni di utenti giornalieri, mentre quelli complessivi sono oltre 16 milioni. Cifre da primato nel panorama digitale nazionale, che - come ricordato dall'Amministratore Delegato Matteo Del Fante - rendono quella della grande 'P' gialla l'applicazione italiana più utilizzata nel Paese. L'App di Poste Italiane costituisce un punto di accesso strategico a tutti i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo: uno strumento che, insieme alla rete dei 12.800 uffici postali, forma la più grande piattaforma omnicanale d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

