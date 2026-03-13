Il centrodestra si impegna con intensità negli ultimi giorni prima del referendum sulla giustizia, organizzando eventi, gazebo e treni speciali in diverse città. Il 19 si svolgerà a Roma un appuntamento con una rappresentante di Fratelli d’Italia. La campagna si intensifica mentre si avvicina il voto, con il fronte del sì che mobilita le proprie risorse per convincere gli elettori.

È scattato il rush finale del fronte del sì in vista del referendum sulla giustizia che sta incendiando il dibattito politico. Il centrodestra punta su singole e massicce iniziative di partito coordinate in tutta Italia. Dopo la grande kermesse al teatro Parenti di Milano con l’intervento della premier Giorgia Meloni (“abbiate il coraggio di cambiare”) l’appuntamento principale di Fratelli d’Italia è previsto per giovedì 19 marzo nella Capitale, al Palazzo dei Congressi dell’Eur. A introdurre l’evento “Roma per il sì” sarà Arianna Meloni, capo segreteria politica e responsabile adesioni di via della Scrofa. Rush finale per il Sì, FdI il 19 a Roma con Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rush finale per il sì: centrodestra pancia a terra tra eventi, gazebo e treni speciali. FdI il 19 a Roma con Arianna Meloni

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