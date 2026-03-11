Sabato 14 marzo, in Via Milano a Pineto, verrà allestito un gazebo informativo promosso dai partiti del centrodestra locale. L’obiettivo è fornire informazioni ai cittadini riguardo al referendum, coinvolgendo gli abitanti della zona in questa iniziativa. L’evento si inserisce in un calendario di incontri pubblici organizzati dai partiti di area, con l’intento di sensibilizzare la popolazione sulla consultazione referendaria.

Un gazebo informativo verrà allestito sabato 14 marzo in Via Milano a Pineto, iniziativa promossa dai partiti del centrodestra locale. L’obiettivo è preparare la cittadinanza al referendum previsto per il 22 e 23 marzo, offrendo chiarimenti sul quesito. I coordinatori Pio Ruggiero, Ivan Berardinelli, Monica Passamonti e Anita Iezzi saranno presenti dalle 9:30 per un confronto diretto. L’iniziativa non si limita alla mera diffusione di volantini, ma punta a creare uno spazio di dialogo reale tra i rappresentanti politici e gli abitanti del territorio. In un contesto come quello abruzzese, dove le zone interne soffrono spesso di spopolamento e dove la ricostruzione post-sisma richiede una partecipazione attiva dei cittadini, questo tipo di incontro assume un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pineto: il gazebo del centrodestra per il Sì al referendum

