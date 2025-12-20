Il giorno delle nozze che diventa l’occasione per lanciare un forte, fortissimo messaggio politico. Martina Natale, 29 anni, vice sindaco di Casal di Principe ed esponente di Forza Italia, ha scelto di affiancare al matrimonio celebrato oggi a Napoli con Roberto Peluso un’iniziativa a sostegno del sì al referendum sulla giustizia. Pochi secondi di video, l’abito bianco e parole scandite con chiarezza: "Dico sì all'amore, dico sì a una giustizia giusta". Un messaggio che la sposa ha voluto rendere coerente fin dai preparativi, all’hotel Excelsior, dove tra i dettagli della cerimonia spiccava un cuscino rosso con la scritta “Mille volte Sì”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall'amore al referendum: il sì della sposa forzista alla riforma della giustizia

Leggi anche: Via libera alla riforma della giustizia: si apre la battaglia del referendum

Leggi anche: Riforma della Giustizia approvata al Senato, ci sarà il referendum: quando si potrebbe votare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

C'è mai stato un anno più definito dall'amore e dal lusso come il 2025 Dalle cerimonie intime ai festeggiamenti in destinazioni esclusive, negli scorsi 12 mesi i matrimoni delle celebrità hanno regalato al popolo modaiolo non pochi abiti da sposa bellissimi, o - facebook.com facebook

#Giuseppina ha potuto vivere due anni circondata dall'amore di una famiglia x.com