Referendum sulla giustizia perché la data del voto può slittare

Il referendum sulla giustizia, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo, rappresenta un momento importante di partecipazione democratica. Tuttavia, nelle ultime ore si discute sulla possibilità di uno slittamento della data del voto, sollevando interrogativi sulle tempistiche e sulle modalità di svolgimento. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere eventuali modifiche e la loro eventuale incidenza sul processo referendario.

Il Tar del Lazio dovrà esprimersi sul ricorso presentato dal comitato per il no contro la delibera del governo che ha stabilito per i prossimi 22 e 23 marzo lo svolgimento della consultazione popolare Sono ore decisive per il referendum sulla giustizia, la consultazione popolare guardata con molta attenzione dal governo Meloni e in programma per domenica 22 e lunedì 23 marzo. La riforma sulla separazione delle carriere firmata dal guardasigilli Carlo Nordio è già stata approvata dal Parlamento ma per "entrare" nella Costituzione ha bisogno del via libera dei cittadini. Tuttavia le date scelte dal centrodestra per lo svolgimento del referendum potrebbero essere messe in discussione da un verdetto.🔗 Leggi su Today.it

Referendum Giustizia, perché la data del 22 e 23 marzo può slittare: gli scenari dopo la decisione del TarIl Tar del Lazio deciderà il 27 gennaio sul ricorso riguardante la data del referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

Referendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del votoIl Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato del No, confermando la validità della data del referendum sulla giustizia fissata per il 22 e 23 marzo 2026.

