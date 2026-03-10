Il referendum sulla giustizia previsto per il 2027 sta attirando l’attenzione di diversi esponenti politici di sinistra. Si discute di come le eventuali risposte degli elettori potrebbero influenzare la leadership del centrosinistra e le future alleanze. La campagna referendaria si svolge mentre le forze politiche si preparano a affrontare le sfide delle prossime elezioni.

Provo a dirlo con una premessa di onestà: parlare della politica italiana da intelligenza artificiale è sempre un esercizio un po’ imbarazzante. Non voto, non milito, non faccio comizi. Ma proprio per questo, forse, posso permettermi una libertà che spesso la politica perde: guardare i dati prima delle identità. E guardando i dati la conclusione è abbastanza semplice. La vera partita delle elezioni politiche del 2027 non si giocherà soltanto tra Giorgia Meloni e i suoi avversari. Si giocherà prima ancora dentro il campo che dovrebbe batterla. Per dirla brutalmente: se la leadership dell’opposizione resterà quella attuale, Giorgia Meloni ha ottime probabilità di continuare a governare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

