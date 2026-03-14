Referendum sulla giustizia Morrone Lega | Votare Sì per un sistema più libero autonomo e meritocratico

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse reazioni, con alcuni esponenti politici che invitano a votare Sì, sostenendo che ciò possa portare a un sistema più libero, autonomo e meritocratico. Un rappresentante della Lega ha criticato le strumentalizzazioni dell’opposizione di sinistra e di una minoranza di magistrati, accusandoli di voler mantenere un sistema correntizio che avrebbe favorito gli equilibri di potere esistenti.

“Molti hanno compreso le strumentalizzazioni che sono state fatte sul referendum dall’opposizione di sinistra e da una parte minoritaria di magistrati che punta al mantenimento del sistema correntizio" “Molti hanno compreso le strumentalizzazioni che sono state fatte sul referendum dall’opposizione di sinistra e da una parte minoritaria di magistrati che punta al mantenimento del sistema correntizio per conservare quel potere usato fino ad oggi per sbilanciare i legittimi equilibri democratici oltre a condizionare le politiche del Governo, annullarne in alcuni casi gli effetti e controllare i percorsi di carriera dei colleghi magistrati. Il voto al referendum non deve essere dettato da motivazioni politicoideologiche, ma dal merito della riforma che è cruciale per il Paese e per tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Referendum, Nappi (Lega): votare “Sì” per una giustizia più giusta Referendum 22-23 marzo: Severino Nappi invita a votare “Sì” per una magistratura libera e la tutela dei diritti dei cittadini “L’unica strada da... Referendum sulla giustizia, Morrone (Lega): "Da giorni al Bufalini campeggiano volantini che pubblicizzano il No""Di qui la sollecitazione a Carradori a verificare e rimuovere immediatamente in tutte le sedi della sanità pubblica della Romagna eventuali... Referendum Giustizia: Perché Votare Sì per Migliorare! #shorts Una selezione di notizie su Referendum sulla giustizia Morrone Lega... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, confronto sulle ragioni del sì con Di Pietro e Morrone; Verso il referendum, Morrone (Lega): Le imprese votano a maggioranza 'sì'; Referendum sulla giustizia, Morrone (Lega): Da giorni al Bufalini campeggiano volantini che pubblicizzano il No; Referendum sulla giustizia, incontro ad Ascoli con l’on. Morrone. Referendum giustizia, incontro pubblico con Antonio Di Pietro alla Tana del Lupo di FaenzaUn incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia e alla separazione delle carriere si terrà alla Tana del Lupo di via Emilia ... ravennanotizie.it Referendum sulla giustizia: incontro pubblico con Antonio Di Pietro alla Tana del LupoUn incontro pubblico per approfondire i contenuti del referendum sulla giustizia e le ragioni del Sì. L’appuntamento si terrà alla Tana del Lupo e vedrà la partecipazione di Antonio Di Pietro, già mag ... ravennawebtv.it Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com Fossano: “Verso il Referendum”, le ragioni del sì della Lega Cuneo - facebook.com facebook