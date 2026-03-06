Referendum sulla giustizia Morrone Lega | Da giorni al Bufalini campeggiano volantini che pubblicizzano il No

Da alcuni giorni, nei pressi del Bufalini, sono stati affissi numerosi volantini che invitano al voto contrario al referendum sulla giustizia. Contestualmente, si sono svolti flash mob e iniziative di propaganda presso alcuni ospedali romagnoli, coinvolgendo medici indagati e sostenitori del No. Questi eventi sono stati organizzati con il supporto dei vertici dell’Asl Unica, nonostante le critiche riguardo alla loro natura ideologica.

"Di qui la sollecitazione a Carradori a verificare e rimuovere immediatamente in tutte le sedi della sanità pubblica della Romagna eventuali volantini o riferimenti politici che richiamino al voto referendario" “Dopo i flash mob e la propaganda pro pal e pro medici indagati a Ravenna inscenati in alcuni ospedali romagnoli, sempre ‘benedetti’ dai vertici dell’Asl Unica nonostante la prevalente ideologizzazione, si è aperto l’ennesimo fronte della ‘politicizzazione’ di strutture sanitarie pubbliche della Romagna. Da giorni volantini che pubblicizzano il ‘No’ al referendum sulla riforma della giustizia campeggiano all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena senza che nessuno si sia preoccupato di rimuoverli come sembra sia accaduto in altre occasioni". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Anche in città la Lega scende in piazza per il Sì al referendum costituzionale sulla giustiziaLa Lega sarà in piazza anche a Pescara per sensibilizzare e informare i cittadini sul referendum della giustizia in programma il 22 e 23 marzo.

Referendum sulla Giustizia, da FdI e Lega a Pd e M5S: le posizioni dei partiti, cosa voteranno i leaderA cinquanta giorni dal referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, i partiti italiani si sono già ampiamente schierati per il Sì o per il No:...

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Tutto quello che riguarda Referendum sulla giustizia Morrone Lega....

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia: l’11 marzo convegno a Roma col ministro Tajani e i dati del sondaggio Piepoli-Conflavoro; Referendum giustizia, nasce il Comitato regionale della Lega Marche per il Sì; Referendum sulla giustizia: Enrico Morando in provincia di Cuneo per spiegare le ragioni del Sì dal fronte riformista; Carriere separate: storia della sinistra riformista.

Sondaggi politici Referendum Giustizia 2026/ No avanti con affluenza bassa: Cdx compatto, 22% M5s voterà SìCentrodestra con Meloni in ansia davanti agli ultimi sondaggi politici Ipsos per il Referendum Giustizia 2026: il No recupera, si rischia l'effetto Iran ... ilsussidiario.net

Referendum giustizia, Bernabè: Sono passato dal Sì al No in varie fasi per diverse ragioniBernabè a Otto e Mezzo spiega perché è passato dal sì al no sul referendum giustizia e i possibili scenari per la riforma dei magistrati. la7.it

Pd a Todde e alleati, 'dopo il referendum verifica di metà mandato'. Lai 'non siamo offesi, serve valutazione come in tutte le squadre' #ANSA x.com

A Foggia arriva Maurizio Landini Le ragioni del 'no' al Referendum - facebook.com facebook