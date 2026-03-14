Referendum sul Fatto del 15 marzo il forum con i pm Di Matteo e Woodcock

Il 15 marzo si è svolto il quinto incontro del forum sulla riforma Nordio, organizzato dalla redazione del Fatto Quotidiano e dalfattoquotidiano. Durante l’evento, sono intervenuti i pm Di Matteo e Woodcock, che hanno discusso della questione in vista del referendum. L’appuntamento ha coinvolto giornalisti e professionisti del settore giudiziario, offrendo approfondimenti sulla materia.

Quinto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: “ Perché No – speciale referendum ”. Questa volta i nostri ospiti sono stati Antonino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, ed Henry John Woodcock, sostituto procuratore a Napoli. I due magistrati hanno risposto alle domande del direttore Marco Travaglio, della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti Stefano Caselli, Liana Milella, Giuseppe Pipitone e Ilaria Proietti. Tra i temi trattati il ruolo fondamentale della polizia giudiziaria nelle indagini condotte dal pubblico ministero, l’origine ideologica della riforma sulla separazione delle carriere e i suoi effetti nelle inchieste che coinvolgono esponenti delle istituzioni infedeli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, sul Fatto del 15 marzo il forum con i pm Di Matteo e Woodcock Articoli correlati Referendum, sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio, Tescaroli e NittiQuarto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano. Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo DavigoSecondo appuntamento con i forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum sul Fatto del 15 marzo il... Temi più discussi: Travaglio lancia la Settimana del NO sul referendum giustizia: 5 eventi gratuiti; Referendum, sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio, Tescaroli e Nitti; La narrazione emotiva sul referendum non servirà a risolvere i problemi della magistratura o a limitarne gli eccessi; La settimana del NO col Fatto Quotidiano: scopri tutti i nostri incontri con Travaglio e tanti ospiti. Referendum, sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio, Tescaroli e NittiQuarto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio: i procuratori analizzano gli effetti sulle indagini di mafia e i rapporti con la politica ... ilfattoquotidiano.it La settimana del NO col Fatto Quotidiano: gli incontri con Travaglio e la serata evento il 19 marzo – Il programmaMarco Travaglio incontra Davigo, Scarpinato, Gratteri e la comunità del Fatto per spiegare le ragioni del NO al referendum. Il 19 marzo la serata evento con artisti e intellettuali ... ilfattoquotidiano.it Il 64enne aveva fatto da comparsa sul set del kolossal "Ferrari" di Michael Mann - facebook.com facebook #famiglia nel bosco, mamma Catherine: «Eravamo felici, non abbiamo mai fatto del male a nessuno. Perché ci fanno questo» x.com