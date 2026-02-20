Il Fatto Quotidiano del 21 febbraio pubblica un forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, centrato sul referendum e le sue implicazioni. La discussione si concentra sulla proposta di riforma della separazione delle carriere dei giudici, un tema caldo che divide l’opinione pubblica. La redazione invita i lettori a riflettere sulle conseguenze di questa modifica, illustrando punti di vista diversi e approfondendo le possibili ripercussioni sulla giustizia italiana. Il dialogo prosegue con interventi di esperti e cittadini.

Secondo appuntamento con i forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: ” Perché No – speciale referendum ”. Dopo il primo incontro con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, gli ospiti della nostra redazione sono stati Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, già componenti del pool della procura di Milano titolare dell’inchiesta Mani Pulite. I due ex magistrati – che in carriera hanno svolto compiti da giudici e da pubblici ministeri – hanno risposto alle domande del direttore Marco Travaglio, della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo

