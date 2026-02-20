Referendum in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo
Il Fatto Quotidiano del 21 febbraio pubblica un forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, centrato sul referendum e le sue implicazioni. La discussione si concentra sulla proposta di riforma della separazione delle carriere dei giudici, un tema caldo che divide l’opinione pubblica. La redazione invita i lettori a riflettere sulle conseguenze di questa modifica, illustrando punti di vista diversi e approfondendo le possibili ripercussioni sulla giustizia italiana. Il dialogo prosegue con interventi di esperti e cittadini.
Secondo appuntamento con i forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: ” Perché No – speciale referendum ”. Dopo il primo incontro con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, gli ospiti della nostra redazione sono stati Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, già componenti del pool della procura di Milano titolare dell’inchiesta Mani Pulite. I due ex magistrati – che in carriera hanno svolto compiti da giudici e da pubblici ministeri – hanno risposto alle domande del direttore Marco Travaglio, della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano dell’11 febbraio il forum con Nicola Gratteri
Leggi anche: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Febbraio: Attacco ad Albanese e a chi critica IsraeleVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Lodi: in 150 al faccia a faccia sul referendum sulla Giustizia - IL VIDEO COMPLETO DELL’INCONTRO; Dal referendum con le ragioni del Sì e del No al viaggio nel mondo artigiani. Uct di febbraio è in edicola; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 febbraio: la rassegna stampa.
Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano dell’11 febbraio il forum con Nicola GratteriIl procuratore di Napoli intervistato dal Fatto: Un tassello in più di un disegno globale per eliminare ogni forma di controllo sul potere. Domani in edicola. ilfattoquotidiano.it
Tutto il Pd sale sul carro del no. Schlein ci crede e fa il giro d’ItaliaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Tutto il Pd sale sul carro del no. Schlein ci crede e fa il giro d’Italia pubblicato il 20 Febbraio 2026 a firma di Wanda Marra ... ilfattoquotidiano.it
"Non è vero quello che ha detto l'avvocato Caiazza". Gherardo Colombo #omnibus #IOVOTONO x.com
Le voci dei libri GHERARDO COLOMBO AL MODEERNISSIMO CON 'LA GIUSTIZIA ITALIANA IN 10 RISPOSTE' Accadeva ieri al Cinema Modernissimo: #GherardoColombo ha presentato ‘La giustizia italiana in 10 risposte’ (ph. Lorenzo Burlando). Che cos’è - facebook.com facebook