referendum sul fatto del 7 marzo il forum con i pm curcio tescaroli e nitti

Quarto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: “Perché No – speciale referendum”. Questa volta i nostri ospiti sono stati il procuratore di Catania Francesco Curcio, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il procuratore di Trani Renato Nitti, che hanno risposto alle domande della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione. Tra i temi trattati il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, l’effetto della riforma sulle indagini di mafia e i rapporti tra politica e magistratura. Sul Fatto di sabato 7 marzo trovate il racconto di questo quarto appuntamento, e sul fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fratelli d'Italia. . Le dichiarazioni rese da Woodcock al Fatto Quotidiano nel 2021 spiegano perfettamente perché sia necessario separare le carriere dei giudici e dei pm. Il suo imbarazzo mostra quanto sia urgente intervenire sul meccanismo del sorteggio, per - facebook.com facebook

