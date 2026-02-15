Referendum sulla giustizia | la guida con le informazioni sul voto per gli elettori ravennati

Il referendum sulla giustizia si svolge perché il governo ha deciso di sottoporre ai cittadini una nuova proposta di riforma. Gli elettori di Ravenna potranno votare domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15, presso i seggi allestiti in diverse scuole della città. La consultazione riguarda modifiche specifiche alla legge e coinvolge tutti i residenti che si recheranno ai seggi con la tessera elettorale.

Domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, si terrà un referendum costituzionale in materia di giustizia. Di seguito tutte le informazioni utili sulle modalità di voto per gli elettori del Comune di Ravenna. Si tratta di un referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione: serve cioè a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l’ordinamento giudiziario. Questo il quesito a cui saranno chiamati a rispondere gli elettori: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Referendum costituzionale sulla giustizia, quando si vota. Le informazioni per gli elettori residenti all’estero Il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Referendum sulla giustizia, gara di faziosità che confonde gli elettori Da giorni la campagna sul referendum sulla giustizia si fa sempre più confusa e faziosa. Referendum Giustizia : io voto SI! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia: quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo, vuol dire che è abbastanza disperata.; Riforma costituzionale della giustizia: cambia il quesito; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; La Cassazione modifica il quesito del referendum sulla giustizia: vince il no, rebus sulla data. Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it Referendum Giustizia, scintille tra Nordio e Csm. Arianna Meloni mobilita FdI: «Ora sconfiggiamo Sauron»ROMA «Dobbiamo inoltrarci in Mordor, la terra oscura irta di pericoli come nessun'altra, per sconfiggere Sauron. Nel farlo, non abbiate alcun timore: ricordatevi quello che siamo ... ilmessaggero.it Referendum giustizia, Giorgia deve osare. L'assalto finale alla lobby delle procure Leggi qui - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-giorgia-deve-osare-lassalto-finale-alla-lobby-delle-procure-500088/ facebook Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: "Chi mi accusa è in malafede, loro sì che vogliono alzare lo scontro. Ma io ho superato il senso di paura trentacinque anni fa". #piazzapulita x.com