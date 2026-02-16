Ceccanti un dem per il Sì al Referendum | È un referendum sulla Costituzione le nostre scelte dureranno decenni

Il professore Stefano Ceccanti, docente di diritto costituzionale all’Università La Sapienza e ex parlamentare del Pd, ha deciso di sostenere il Sì al referendum. La sua scelta deriva dalla convinzione che questa consultazione riguarda la Carta fondamentale e influenzerà le decisioni di governo per molti anni. Ceccanti ha dichiarato che si tratta di una questione che non può essere presa alla leggera, dato che le sue conseguenze si rifletteranno sulla vita quotidiana delle persone per decenni.

Roma, 16 febbraio 2026 –   Professor Stefano Ceccanti, costituzionalista de La Sapienza ed ex parlamentare Pd, in campo a favore del Sì al referendum. Mantre la destra vi blandisce, Massimo D’Alema vi contesta di avere «cambiato idea». Che cosa ne pensa? «Io mi ricordo un altro D’Alema con altre idee alla presidenza della Bicamerale. Chi collaborava con lui, a cominciare da Cesare Salvi e Giovanni Pellegrino, potrà ricordarglielo. Qualcuno ritiene plausibile che la riforma dell’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo sia stata realizzata da Salvi e Marcello Pera senza che D’Alema acconsentisse? E alla Bicamerale si era discusso anche di superamento del Csm unico e di Corte disciplinare, come nella riforma attuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri.

