A pochi giorni dal referendum sulla Giustizia, la premier Giorgia Meloni ha condiviso un video di un costituzionalista dem favorevole al Sì, sorprendendo la sinistra. L’intervento chiarisce il voto senza legarsi a partiti o schieramenti politici, evidenziando un atteggiamento aperto e indipendente. La scelta di Meloni di promuovere questa testimonianza si inserisce nell’ultimo scorcio della campagna elettorale, puntando a un messaggio di disgiunzione politica.

A poco più di una settimana dall’appuntamento referendario sulla Giustizia la premier Giorgia Meloni sceglie di postare un video di un insospettabile esponente della sinistra, a favore del Sì, che fa chiarezza sul voto al referendum, al di là di ogni schieramento politico. Meloni pubblica il video sulla sua pagina social. «Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito democratico – scrive Meloni sui Social – sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni spiazza la sinistra e ospita il Sì del costituzionalista dem Ceccanti: voto oltre le appartenenze

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