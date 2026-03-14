Durante un congresso di Magistratura Democratica a Roma, il Comitato del No ha fatto dichiarazioni forti, con un rappresentante che ha affermato:

Sembrava una battuta spiritosa, ma nessuno ha riso, nel semi-deserto congresso di Magistratura Democratica in svolgimento a Roma. Ma a quanto pare, in assenza di rettifiche, smentite, chiarimenti, faccine sorridenti, emotycon o gift ridanciani, q uella dichiarazione di Enrico Grosso, autorevole costituzionalista tra i promotori del Comitato per il No alla riforma della giustizia, va presa sul serio, purtroppo. “La riforma Nordio non danneggia i magistrati, ma mette in pericolo la vita individuale e collettiva di tutti i cittadini”, ha detto ieri il professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Torino al XXV congresso di Magistratura Democratica a Roma, criticando la separazione delle carriere e il doppio CSM come attacco all’indipendenza giudiziaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, il Comitato del No la spara… Grosso: “Se vince il Sì i cittadini rischiano la vita”. Era serio?

Articoli correlati

Referendum giustizia, Conte: Se vince il sì i cittadini se la passeranno peggio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Se vince il sì al referendum sulla giustizia i cittadini se la passeranno peggio, mentre saranno avvantaggiati...

Referendum sulla riforma della magistratura, Belluomo responsabile territoriale del comitato 'Cittadini per il sì'L'avvocato Felice Belluomo è stato nominato responsabile territoriale per il circondario di Napoli Nord del ‘Comitato Nazionale Cittadini per il Sì’...

REFERENDUM GIUSTIZIA, IL COMITATO DEL 'NO': «LA RIFORMA NON RISOLVE I PROCESSI LENTI» | 20/01/2026

Altri aggiornamenti su Referendum il Comitato del No la spara...

Temi più discussi: Diventa Rappresentante di Lista per il Comitato Società civile per il NO al Referendum Costituzionale; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; REFERENDUM GIUSTIZIA 22 E 23 MARZO, SI E’ COSTITUITO A SPILAMBERTO IL COMITATO PER IL NO.

Referendum Giustizia, Rosy Bindi a Terracina per il fronte del NoNel quadro delle iniziative legate al Comitato Referendario per il No alla riforma della Magistratura, giovedì 12 marzo, dalle 17.30, presso il Grand ... h24notizie.com

Referendum, a Udine si presenta il Comitato civico per il sìProseguono gli appuntamenti in vista del referendum sulla giustizia del prossimo 22 e 23 marzo. Presente anche Forza Italia ... rainews.it

L’ammiraglio, chairman del Comitato militare dell’Alleanza, invita l’occidente a cooperare:“C’è in gioco la nostra credibilità” - facebook.com facebook

11/3/26. Il COMITATO DEL FORTE SAN FELICE DI SOTTOMARINA ci aggiorna sui lavori in corso sul tetto del portale monumentale con delle ottime foto dell'amico Alberto Boscolo che permettono di vedere meglio l’ordito principale del tetto e la sua elegante x.com