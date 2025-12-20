Referendum sulla riforma della magistratura Belluomo responsabile territoriale del comitato ' Cittadini per il sì'

20 dic 2025

L'avvocato Felice Belluomo è stato nominato responsabile territoriale per il circondario di Napoli Nord del ‘Comitato Nazionale Cittadini per il Sì’ presieduto dall'onorevole Francesca Scopelliti, vedova di Enzo Tortora.Belluomo è un penalista di lungo corso, già componente di Unione Camere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

