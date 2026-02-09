Ignazio La Russa si rivolge direttamente alla Rai e invita ufficialmente l’emittente a chiedere a Pucci di cambiare idea. Dopo le parole di Meloni, Salvini e Tajani, il ministro della Difesa non si dà per vinto e cerca di fare pressione sulla televisione pubblica. La questione resta calda, e ancora nessuna risposta dalla Rai.

Non è bastato l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la solidarietà, tra gli altri, dei due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Adesso, sulla decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo, si scomoda anche la seconda carica dello Stato. Ignazio La Russa, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, si rivolge direttamente alla Rai: “Li invito a chiedergli di cambiare idea. Invito ufficialmente la Rai a chiedere a Pucci di ritornare sui suoi passi”, dice il presidente del Senato sottolineando di conoscere “da trent’anni” il comico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Pucci, adesso Ignazio La Russa fa appello alla Rai: “Li invito ufficialmente a chiedergli di cambiare idea”

Approfondimenti su Caso Pucci

Le opposizioni italiane hanno scritto ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, richiedendo un incontro urgente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Caso Pucci

