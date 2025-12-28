Ignazio La Russa celebra il Movimento Sociale Italiano | La fiamma? Un simbolo di continuità L’ira dell’Anpi | Sfregio alla memoria

Ignazio La Russa ha condiviso un video in cui ricorda la fondazione del Movimento Sociale Italiano nel 1946, definendolo un simbolo di continuità. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti, con l’Anpi che ha espresso indignazione, considerandola uno sfregio alla memoria storica. La vicenda riaccende il dibattito sulla rappresentazione e il significato di questo simbolo nel contesto politico italiano.

Fa discutere un video pubblicato sui social da Ignazio La Russa dove commemora la nascita del Movimento Sociale Italiano nel 1946, nonché di ispirazione neofascista ed erede del partito fondato da Benito Mussolini. «Era il 1946. Il Natale era passato da un giorno, la guerra era finita da poco più di un anno. Un gruppo di uomini che erano sconfitti, sconfitti dalla storia, sconfitti dalla guerra, sconfitti nella loro militanza che era stata per l’Italia in guerra, l’Italia fascista, questi uomini non si arresero, ma non chiesero neanche per un attimo di tornare indietro», ha dichiarato La Russa nel video, accompagnato da una musica di pianoforte. 🔗 Leggi su Open.online

