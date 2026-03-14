Referendum giustizia oltre le opinioni | la chiave è informarsi

Da metropolitanmagazine.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le date stabilite per il referendum sulla giustizia, i cittadini devono decidere sul quesito proposto. Nei giorni che hanno preceduto il voto, si sono svolti numerosi incontri pubblici e discussioni, anche se spesso i partecipanti hanno affrontato i temi principali in modo superficiale o hanno evitato approfondimenti sui punti più complessi.

Le date in cui i cittadini sono chiamati a votare per il referendum giustizia si avvicinano. Nei giorni precedenti il dibattito è stato intenso, ma in molte occasioni (specie nelle sedi idonee) gli interlocutori hanno bypassato o trattato superficialmente i punti nevralgici. Allo scadere del tempo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al teatro Parenti di Milano per la kermesse di FdI, ha espressamente detto: «Se la riforma non passa, stupratori in libertà e figli strappati alle mamme». A questo punto la domanda sorge spontanea: votare no permetterà davvero tutto ciò, oppure è solo un esempio di strumentalizzazione degli eventi? Il referendum giustizia consentirà di condannare adeguatamente gli stupratori?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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